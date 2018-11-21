Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe'den Kayseri Valisi'ne ziyaret

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - SAĞLIK Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın\'ı ziyaret etti.

Makamında Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe\'yi kabul eden Vali Şehmus Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günaydın ayrıca, Kayseri\'de yapılacak yatırımlar için her zaman destekçi olacaklarını söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ise, \"Sağlık Bakanlığı asli görevlerinden birisi halk sağlığı ve halkın sağlığını korumak. Bunun için yapılan çalışmalar çok önemli. Kayseri bu açıdan şanslı şehirlerden birisi. Hayırseverlerle birlikte yatırım hizmetleri devam ediyor. Yeni dönemde bizlerin önem verdiği konular var. Bunlar işte halk sağlığı hizmetleri, kronik hastalıkların önlenmesi gibi konular oluyor. Kronik hastalıklar erken ölümlere neden oluyor. Bugün işte açılışını yapacağımız Aile Sağlığı Merkezi çok önemli. Tabi halkın sağlığının korunmasında bizim idareci amirlerimizden destek bekliyoruz. Onların desteği çok önemli. Bu konuda özellikle tütün kontrolleri önemli. Çünkü maalesef Türkiye halen tütün kontrolünde ilk sıralarda bulunuyor. Akciğer kanseri oranı gittikçe artıyor. Bunların en önemli sebeplerinden birisi sigara ve tütün. Bunun için Valimizden destek bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.



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