Sağlığına kavuştu

Geçtiğimiz yılın son günlerinde meme kanseri teşhisi konan ve geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapiye başlayan Oya Başar, 'Bu zor günlerimde yakın dostlarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Çünkü çok güzel bir sevgi biriktirmişim çevremde. Hastayken o sevgiyi rahat rahat harcadım' dedi.



Geçen yıl rahatsızlığına rağmen 'Benim Annem Bir Melek' dizisinde başrol oynayan Oya Başar, dizinin sezon finali yapmasıyla tedavi için Amerika'ya gitmişti. Ünlü tiyatrocu, Türkiye'ye mutlu haberlerle döndü.

Sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Başar, ekip arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin heyecanı içinde.

Tarık Ünlüoğlu, Ali Sunal, Dolunay Soysert, Şehsuvat Aktaş, Ayçin İnci, Nilgün Belgün'ün de rol aldığı 'Benim Annem Bir Melek' ekibi, Başar'ın dönüşüyle yeni sezon çekimlerine şampanya patlatarak başladı.