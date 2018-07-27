Sağlığına kavuşan efsane menajer: O muhteşem insanlar olmasaydı...

Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson geçtiğimiz Mayıs ayında ciddi bir beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlığına kavuşan Ferguson, yayınladığı bir vdeo ile hastane çalışanlarına veda etti.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Sir Alex Ferguson'un mesajı şu şekilde:

"Merhaba, öncelikle kısa bir mesajım olacak, Salford Royal Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Orada benimle çok iyi ilgilenen muhteşem insanlar olmasaydı bugün burada oturabiliyor olamazdım. Onlara kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından gönderdiğiniz destek ve iyi dilek mesajlarınızla bana gerçekten çok destek oldunuz, teşekkür ediyorum. Ve son olarak, Manchester Unıted'ı izlemek üzere stada gelmeme biraz daha zaman var ancak Jose ve takım için en iyiyi diliyorum."