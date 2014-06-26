Sağlığın kaynağı akıllı telefonlar



Her gün, kilosunu kontrol ediyor. Maximilian Gotzler'in kolundaki bileklik, ne kadar hareket ettiğini ölçerek, verileri, bir sensör aracılığıyla akıllı telefonuna yolluyor.

"Ne kadar uyuduğumu düzenli olarak ölçüyorum, ama bunun yanı sıra egzersizlerimi de kontrol altında tutuyorum. Genel olarak sağlık durumumu iyileştirmeyi hedefliyorum. İnsan daha iyi uyuyup, daha iyi beslenip, daha fazla hareket ettiğinde kendisini genel olarak daha iyi hissediyor."

Eski basketbolcu Maximilian, egzersize dayalı akıllı telefon uygulamalarına ekonomi ve psikoloji eğitimi gördüğü ABD'de merak salmış. Daha sonra Berlin'de kendi şirketini kurma kararı almış. Ürettiği uygulama, D Vitamini seviyesini ölçen basit bir kan tahlilinden sonra kullanılıyor. Fiyatı ise 45 Euro. Müşterinin kan tahlilinin laboratuvar sonuçlarına göre, uygulama ile sağlıklı yaşam programı hazırlanıyor. Çoktan 100 müşteriye ulaşmış bile.

"Burada amaç, tahlil sonuçlarına herkesin sağlığını iyileştirici bir araç sunmak. Kişisel tavsiyelere dayalı bir yazılım sunuyoruz."

Hafızayı güçlendiren egzersizler

Sadece birkaç kilometre uzaklıkta ise sağlık uygulaması üreten başka bir küçük şirket bulunuyor. İş fikirlerini "akıl için spor salonu" olarak nitelendiriyorlar. Üç genç girişimci, hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirmeye yönelik alıştırmalar üzerinde çalışıyor. Bu uygulama, bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

Uygulamayı geliştiren ekipten Rojahn Ahmadi: "Öğrenci olarak, sadece boş zamanlarımızda yaptığımız eğlencelik bir uğraştı. Ardından 2008 yılında ilk online versiyonu oluşturduk."

Bir başka geliştirici Ilya Shabanov: "Oyun dünyasına dair her birimizin uzmanlıkları vardı. Ve biz de neden bu birikimlerimizi somut bir şeye dönüştürmüyoruz diye düşündük."

Bu egzersiz hafızayı güçlendirmeye yönelik. Kullanıcı, sıralamayı doğru hatırlamak zorunda.

Bilişimci Jakob Futorjanski: "Bu alıştırma 300 yıl önce yapılan bir deneye dayanıyor. Deneyde, insanların 7 bilgiyi 2 eksik 2 fazla hatırlayabildiği görülmüş. Ancak alıştırma yapan kişiler daha fazla bilgi alma kapasitesi yükseliyor. Yani doğru alıştırma ve beynin doğru şekilde zorlanması ile kapasiteyi artırmak mümkün."

Yaşlılara özel uygulama

Son 6 ayda, şirket çalışanlarının sayısı 6'dan 18'e yükseldi. Uygulamayı her gün 20 bin kullanıcı akıllı telefonlarına indiriyor. Tüm egzersizler, pratikte de test edilmiş.

Ilya Shabanov: "Huzurevleriyle işbirliği yaparak, emeklilerin ellerine tablet bilgisayar vererek bizim uygulamamızı her gün kullanmalarını istedik. Yaşlı hedef grubu için özel bir versiyon ürettik, programı biraz daha yavaşlattık ve çok iyi eleştiriler aldık."

300 bin kullanıcı sayısı, haliyle yatırımcıların da ilgisini çekmiş. Ulli Jendrik, bir girişim sermayesi fonunun yöneticisi. Ne kadar yatırım yaptığını söylemiyor. Kendisi, dijital sağlık ürünleri konusunda uzmanlaşmış.

"Sağlık ürünlerinin pazar payının ne kadar geniş olduğunu çoğu kimse bilmiyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, ABD'de sağlık harcamalarına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan ayrılan pay % 16 oranındayken, Almanya'da % 8. Yani, 100 milyarlık cirosuyla Almanya'nın otomotiv sektörünün 2 katı hacme sahip."

Akıllı telefonlar için sağlık uygulamaları üreten şirketlerin öncüleri ABD'de bulunsa da bu alanda Almanya'da da büyük bir yükseliş göze çarpıyor.