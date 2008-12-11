Sağlığın anahtarı sekste

Vatan’da yayımlanan habere göre; araştırmalar, aktif bir cinsel yaşamın mutluluk getirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, uzun bir yaşam sunduğunu, ağrı ve acılara karşı savunma oluşturduğunu ortaya koyuyor. Hatta dünyadaki en önde gelen ölüm sebeplerinden olan kanser ve kalp hastalıklarına karşı etkili olduğu belirlendi.Orta yaş ve daha sonrasında düzenli bir cinsel yaşama sahip olmak daha sağlıklı ve uzun bir ömür sürmeye yardımcı olur. Uzmanlara göre eğer sağlıklıysanız seksten daha çok zevk alırsınız, ancak düzenli bir seks yaşamıyla daha sağlıklı olabilirsiniz. İşte düzenli bir cinsel yaşamın sağlığa faydaları:* Uzmanlar, 10 yıl süren bir araştırma sonucunda haftada en az iki kez seks yapanlarda ölüm riskinin yüzde 50 daha düşük olduğunu belirledi.* Haftada iki kez ya da daha çok seks yapanlarda kalp krizi ve felç riski önemli oranda azaldı. Seks sırasında salgılanan hormonlar, kalp krizi sırasında kalp kaslarının görebileceği hasarı azaltır.- Düzenli ve mutlu bir seks yaşamı olan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük çıktı.- İnsanlarla bağ kurmayı sağlayan “oxytocin” ve rahatlatıcı etkisi olan endorfin hormonlarının salgısını artırarak daha kaliteli bir uyku almayı sağlar.- Daha çok kalori ve yağ yaktırıp zindelik hissi verir.- Kırışıklıkları giderir. 10 yıl süren bir araştırmada haftada üç kez ya da fazla seks yapanların daha genç gösterdikleri ortaya kondu. Ayrıca bu kişilerde kendine güven de daha yüksek.- Doğurganlığı artırır, adet dönemlerini düzenler, adet sancılarını yatıştırır, hamilelikte erken doğumun önüne geçmeye yardımcı olur,- Prostattan korur.- Kronik ağrıları yatıştırır. Migrene iyi gelir.- Depresyon ve intihar risklerini azaltır. Stresten korur.- Zekâyı geliştirir.Stres, olumsuz etkisini vücudun her yerinde gösterir. Stres hormonları olarak isimlendirilen kortizol ve insülin seviyeleri aşırı yükseldiğinde, diyabet ve obezite gibi hastalıklara neden olarak vücuda büyük hasar verebilir. Stres, kalp ritminin hızlanmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, felç riskinin ve kolesterolün yükselmesine neden olur. Stresle baş etmeye yardımcı olacak tavsiyeler:C vitamini: Araştırmalar, C vitamininin stres yüzünden daha çok salgılanan kortizol hormonu seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Bu vitamin, ayrıca kan basıncını da düşürmeye yardımcı olur.Balık yağı: Balık yağı, kadın ve erkeklerde kalp hastalıkları riskini düşürmeye yardımcı olur. Stresten kaynaklanan aşırı kortizol oranını azaltır. Depresyon, Alzheimer hastalığı, öğrenme bozukluğu ve bunamayı önler, geciktirir. Balık yağını haftada en az üç öğün somon, sardalya, alabalık tüketerek alabilirsiniz.Egzersiz: Düzenli olarak egzersiz yapmak, stres yüzünden ortaya çıkan zehirli kimyasalların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aşırıya kaçılmadığı sürece egzersiz stres seviyesini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını hızlandırır ve gece uykusunu düzenler.Doğru ve düzenli olarak egzersiz yapmak, kemik ve kasları güçlendirir, fiziksel ve duygusal dengeyi sağlar, stresi uzak tutar, fiziksel, psikolojik ve duygusal sağlığı geliştirir. Egzersiz, yüksek tansiyonun önüne geçer, kalp hastalıklarını uzak tutar. Hareketsiz yaşam biçimi benimsemek sağlıksız kan dolaşımı, baş ağrıları, yüksek kan basıncı, sırt ağrısı, kireçlenme, sindirim ve sinir sistemi bozukluklarını neden olabilir. En ideali haftada 3 gün 45 dakika yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek olabilir. Bu sayede:- Kaslar güçlenir ve metabolizma hızlanarak daha çok enerji yakılır. Yağ azalır.- Kemik dokusu korunur, osteoporoz riski düşer.- Karın çevresinde toplanan zararlı yağlar atılır.- Kişinin kendine olan güveni artar.- Diyabete yakalanma tehlikesi azalır.