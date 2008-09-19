'Sağlığım kötü' raporu dikkate alınmamış

Eruygur tehlikeyi atlatıyor



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un, tutuklama kararı verilmeden önce sağlık durumunu mahkeme heyetine anlattığı ve "Telafisi mümkün olmayan zararlar doğabileceğini" söylediği ortaya çıktı.Hürriyet’in ulaştığı mahkeme tutanağına göre, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un da sağlık sorunları bulunduğuna ilişkin mahkemeye rapor sunduğu, yargılamanın tutuksuz yapılması isteminde bulunduğu anlaşıldı.Bulunduğu F tipi cezaevinin merdiveninden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur’un, sağlık durumu ile ilgili olarak eşi Mukaddes Eruygur, "Doktorlar ilk 24 saatin çok kritik olduğunu söyledi. O süreyi aştı. Şener Paşamın bu zorlukları da atlatacağına inanıyorum" dedi.Talepler dikkate alınmamışŞener Eruygur ile Hurşit Tolon’un İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki sorguları sırasında sağlık durumlarıyla ilgili söyledikleri zabıtlara şöyle yansıdı:Şener Eruygur: Yaşımın, sosyal statümün ve sağlık durumumun da dikkate alınarak, telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağından tutuklama talebinin uygulanmamasını talep ediyorum.Avukatı Filiz Esen: Şener Eruygur, sabit ikametgah sahibidir. Yaşı ve önemli sağlık problemleri dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.Avukat Sadi Tepe: Müvekkilimin telafisi güç zararlara uğramaması için tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum.Avukat Saliha Karakuzulu: Bize göre tutuklamayı gerektirir somut suç şüphesi mevcut değildir. Sağlık durumu, yaşı, sosyal kimliği dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.Hurşit Tolon’un da raporu varEmekli Orgeneral Hurşit Tolon’un avukatları Özgür Meriç Turan, İlkay Sezer ve İbrahim Kırıkçı da, mahkeme heyetinden, Tolon’un toplumsal çalışmaları, saygın kişiliği dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasını talep ettiler. Avukatlar, Tolon’un sağlık durumunu gösterir belge de sundular. Bu raporun içeriği açıklanmadı ancak avukatın sözleri mahkeme tutanağına şöyle geçti: "Raporlardan da anlaşılacağı üzere Hurşit Tolon’un sağlık durumu hayatiyet arz etmektedir. Delil karartma ihtimali yoktur. Askeri lojmanlarda kaldığı gerçeği dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz."2 gün daha uyutulacakKandıra F Tipi Cezaevi’ne önceki sabah tansiyonunun yükselmesi sonucu düştükten sonra beyin kanaması geçiren Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Eruygur’u boyunduruğundan rahatsız olup hareket ettiği için uyuttuklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Yoğun bakıma alındıktan yaklaşık yarım saat sonra çekilen MR’ında kanama alanında yüzde 10 oranında bir büyüme gözükmüştü. Hastamız gece boyunca takip edildi. Tansiyon ve idrar değerleri normal. İlk 24 saat böyle atlatıldı. En kritik dönem ilk 24 saat içindedir. Bu bakımdan şanslıyız. İkinci ve üçüncü günlerde bu azalmakla birlikte yine kritik günlerdir."GATA’dan destek Eruygur’un sağlık durumu Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tarafından da yakından izleniyor. Mutlu, GATA’dan kendilerine "Biz ihtiyacınız varsa her türlü yardıma ve desteğe hazırız" denildiğini belirtti.Tolon etkilendi Kandıra F tipi Cezaevi’nde Şener Eruygur’la aynı odada kalan Hurşit Tolon’un, Eruygur’un başına gelenlerden son derece etkilendiği öğrenildi. Tolon’un eşi Ayla, oğlu Tolga Tolon dün cezaevine gidip açık görüş yaptı.