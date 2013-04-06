Sağlığa zararlı 75 marka bal ve süt ürünü ifşa edildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ve süt ürünleri ile bal üretiminde taklit-tağşiş yapıldığı belirlenen firmaları açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kontroller sonucunda elde edilen bilgilerin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulabileceğinin hükme bağlandığı belirtildi.

Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliği'nde de laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının, Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 25 gıda işletmesi ile bunlara ait 41 parti süt ürünlerinin isimleri şöyle:

Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen 17 gıda işletmesi ve bunların 34 parti bal ürününün adları, taklit ve tağşiş nedeni, son tüketim tarihi, parti ve seri numaraları şöyle:



"-Kılıçkaya İnş. Lokanta Otom. Yakıt Akaryakıt Day. Tük. Mal. Hay. Tarım ve Av Malz. Teks. Nak. Gıda Mad. Telekom Tic. ve San. Ltd. Şti Sarız / Kayseri, Süzme çiçek balı (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farklı, Başçeşme, STT: 7 Aralık 2013, 012

-HV Group Pazarlama Telemarketing ve Danışmanlık Hizmetleri - Hüsmen Fıçıcı Şişli / İstanbul, yayla balı (C4 şeker oranı yüzde, balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı, prolin miktarı, fruktoz/glikoz) Osmanlı Balevi, STT: Şubat 2014, 5806,

-Güldüoğlu Şekerleme Gıda ve San. Tic. A.Ş. Melikgazi / Kayseri, Süzme çiçek balı (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Güldüoğlu, STT:17 Ekim 2013, 04.10.2011,

-Güldüoğlu Şekerleme Gıda ve San. Tic. A.Ş. Melikgazi / Kayseri, süzme çiçek balı (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Güldüoğlu, STT: 28 Mart 2013, 28.03.2013,

-Keskinler Süt. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kars, süzme çiçek balı (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Kesginler, STT: 20 Eylül 2013, 20.09.2011,

-Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan/Ankara, süzme salgı balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Bayella, STT: Ekim 2013, 04, 01,

-Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan/Ankara, süzme salgı balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı, fruktoz/glikoz), Bayella, STT: Ekim 2014, 04, 01,

-Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan/Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı), Hevek, STT: 11 Mayıs 2014, 191,

-Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan/Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı), Hevek, STT: 10 Kasım 2014, 079,

-Dermanbey Gıda İml. İth. San. Tic.Ltd.Şti. Yenimahalle / Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Efe, STT: Haziran 2013, 02.0320,

-Dermanbey Gıda İml. İth. San. Tic.Ltd.Şti. Yenimahalle / Ankara, süzme çam balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Efe, STT: 1 Ocak 2013, 5806,

-MND İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı, fruktoz/glikoz, fruktoz glikoz), Lokman, STT: Aralık 2014, 01,

-MND İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Lokman, STT: Şubat 2015, 2/2015-01,

-MND İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / Ankara, süzme salgı balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Arınur, STT: Mart 2015, 12, 01,

-MND İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Lokman Nedim, STT: Eylül 2014, 12, 01,

-MND İnş. Teks. Elek. Gıda ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazan / Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve elektriksel iletkenlik), Lokman Nedim, STT: Şubat 2015, 27, 01,

-Ay-Bal Bitkisel Ürünler Küçükçekmece/İstanbul, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, prolin miktarı, diastaz sayısı, fruktoz/glikoz), Ay-Bal Doğu Anadolu, STT: Şubat 2014, 8

-Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Starmax, STT: Nisan 2013, 04.06,

-Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Starmax, STT: 20 Nisan 2013, 0406,

-Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Balbirlik, STT: 11 Şubat 2014, 1126,

-Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Maxitat, STT: 24 şubat 2014, 24-26,

-Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Maxitat, STT: Temmuz 2013, 0706,

-Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş. Melikgazi/Kayseri, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Gülsan, STT: Şubat 2014, 01,

-Kayserilioğulları Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Lalahan/Ankara, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Oskar, STT: Mart 2014, 03,

-Tokgöz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenimahalle / Ankara, süzme bal (salgı balı), (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı, HMF değeri, prolin miktarı, fruktoz/glikoz, fruktoz glikoz), Tokgöz, STT: Mart 2014, 01/02,

-Tokgöz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenimahalle / Ankara, süzme bal (piknik bal), (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Ahmet Tokgöz, STT: Ocak 2014, 02/07,

-Bölükoğlu Arı ve Tarım Ür. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bergama / İzmir, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Bölükoğlu, STT: 12 Mart 2013, 07,

-Bölükoğlu Arı ve Tarım Ür. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Bergama / İzmir, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Bölükoğlu, STT: 16 Mart 2013, 34,

-Şakacı Gıda Dağıtım ve Pazarlama Bucak / Burdur, salgı balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Şapbalak, STT: 20 Ağustos 2013, 000128,

-Şakacı Gıda Dağıtım ve Pazarlama Bucak / Burdur, salgı balı, (C4 şeker oranı yüzde), Şapbalak, STT: 20 Ağustos 2013, 000124,

-Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir / İstanbul, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve fruktoz glikoz), Bal Dünyası, STT: 1 Aralık 2013, 2012/13,

-Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir / İstanbul, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı ve elektriksel iletkenlik), Bal Dünyası, STT: 15 Mayıs 2015, 2011/01,

-Gönen Çelik Borka Deva Gıda Koz. Tar. Ürn. Paz. San. Tic. A.Ş. Seyhan / Adana, karakovan balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı), Siirt Pervari, STT: 13 Şubat 2014, 13.02.2012,

-Alibaş Gıda Hayv. Tarım Ürn. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kocasinan / Kayseri, süzme çiçek balı, (C4 şeker oranı yüzde balda protein ve ham delta C13 değerleri farkı, diastaz sayısı, HMF miktarı, prolin miktarı, fruktoz/glikoz, fruktoz glikoz), Kay Altınbaş, STT: 18 Temmuz 2013, 199."