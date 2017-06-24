Sağlığa Evet Derneği Başkanı: Elektronik sigara reklamı yapanlar terör suçlusu sayılsın

Kapalı alanda sigara içme yasağı dışında kalan elektronik sigara hakkında Sağlığa Evet Derneği bir rapor hazırladı. Derneğin Başkanı, Prof. Dr. Elif Dağlı, yasadışı sigara ve nikotin ürünü reklamı yapan kişilerin de terör kapsamında ele alınması gerektiğini dile getirdi. Dağlı, “İnternet sitelerinde, sosyal medyada açıkça tütün ve nikotin ürünlerinin reklamı ve pazarlanması 4207 sayılı yasaya aykırı. İnsanları zehirlemek isteyenler terör suçlusu olarak görülmeli. İnsanları katleden teröristlerin aracı silah, bunlarınki sigara” diye konuştu.

Türkiye’de 16 milyona yakın kişinin sigara bağımlısı olduğu belirtiliyor. Sigara özellikle İstanbul’da en sık görülen yangın nedeni. Her yaştan insanı tuzağına düşürmek isteyen sigara tekellerinin, kapalı alan yasağına karşı elektronik sigarayı kalkan olarak kullandıklarına dikkat çekiliyor.

Elektronik sigara raporu hazırlayan Sağlığa Evet Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Maalesef 2010’dan sonra yeniden başa döndük ve nikotin ürünlerinin tüketiminde patlama yaşanıyor. Nargile tüketiminde yüzde 5 binlik artış var. Elektronik sigara ile gençleri zehirlemek istiyorlar. Evde elektronik sigara üretimi tarifleri sunuluyor. 10 litre sıvı nikotin satan internet siteleri var. Hedef kitle artık sigara içmeyen genç kızlarımız” diyor.

Reklamı yasaya aykırı

Yasadışı sigara ve nikotin ürünü reklamı yapan kişilerin de terör kapsamında ele alınması gerektiğini dile getiren Dağlı, “İnternet sitelerinde, sosyal medyada açıkça tütün ve nikotin ürünlerinin reklamı ve pazarlanması 4207 sayılı yasaya aykırı. İnsanları zehirlemek isteyenler terör suçlusu olarak görülmeli. İnsanları katleden teröristlerin aracı silah, bunlarınki sigara” diye konuştu.

Rapordan çarpıcı sonuçlar

İşte Sağlığa Evet Derneği’nin elde ettiği ürküten rakamlar...

- Toplam 98 internet forumu mevcut ve 40 bin 599 üye var.

- Özellikle gençleri tuzağa çekmeye çalışan elektronik sigara forumunda 690 konu, 32 bin 178 mesaj yer alıyor.

- Ev yapımı elektronik sigara tarifleri, formüller hakkında 21 bin 374 mesaj mevcut.

- Evde elektronik sigara üretmek için söz konusu internet erişiminde maddelerin temini için kimyasal ürün firmaları, yurtdışı satış siteleri yurt içi e-likit satış siteleri tavsiye ediliyor.

- Elektronik sigara ve sağlık başlığı altında 565 konu, 20 bin 779 mesaj yayınlanırken, 966 üye elektronik sigara tüketimine bağlı semptomlar yaşadığını bildirdi.

- Elektronik sigara tüketenlerde ağız, dudak sorunu yaşayanların oranı yüzde 33.6. Bu kişilerin yüzde 33.2’si boğaz sorunu, yüzde 30.2’si solunum yolu sorunu, yüzde 28.3’ü de diş ve dişeti sorunu yaşıyor.

- Ağız ve dudak sorunu bildiren 325 elektronik sigara kullanıcısının yüzde 34.5’i aft, yüzde 14.5’i ağız kuruluğu, yüzde 13.5’i ağızda metalik tat, yüzde 13.5’i tat alamama, yüzde 12’si ağız kokusu, yüzde 22’si ise ağız ve dudakta yara olduğunu bildirdi.

- Boğazında sağlık sorunu yaşayan 321 elektronik sigara kullanıcısının yüzde 25.2’si boğaz yanmasından, yüzde 24.9’u boğaz kuruluğundan yüzde 18.7’si boğaz ağrısından, yüzde 17.4’ü boğazda tahrişten, yüzde 8.1’i de yutkunma güçlüğünden şikayetçi.

- Alt solunum yolu şikayeti bildiren 292 elektronik sigara kullanıcısından yüzde 30.5’i nefes darlığı, yüzde 29.4’ü öksürük, yüzde 29.4’ü, balgam, yüzde 22.6’sı gıcık, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, hırıltı şikayetleri olduğunu bildirdi.

- Ürünlerin yüzde 41’inde nikotin miktarı, yüzde 88’inde katkı maddeleri, yüzde 62’sinde sağlık zararları belirtilmiyor.

- Sitelerin; yüzde 91’inde 18 yaş uyarısı bulunmuyor.