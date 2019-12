Sağlığa en zararlı afet deprem

T24 -

Dünyada her yıl büyüklü-küçüklü bir milyondan fazla zelzele oluyor. Bunlarda ölenlerin yanı sıra, çok sayıda kişi de ağır yaralanıyor ve altyapı yerle bir olduğu için tedavileri mümkün olmuyor. Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre son 10 yılda depremler yüzünden 780 bin kişi yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle afetlerde ölenlerin %60'ı deprem kurbanı.Sel ve kasırgalar gibi diğer felaketler pekçok kişinin boğulmasına yol açsa da, yaralı sayısı daha az oluyor. Zelzelede ise ölen her bir kişiye karşılık, üç kişi yaralanıyor.İntiharlarDepremlerden sonra depresyon da sık görülen sorunlardan. Bazı bölgelerde depresyon oranı %72'ye kadar çıkıyor.Araştırmaya göre 1999'da Türkiye'de yaşanan büyük depremden sonra halkın %17'si intiharı düşündüğünü söylemiş.Depremlerde ölüm ve yaralanma riski çocuklar için daha yüksek. 2010'daki Haiti depreminde yaralıların %53'ü 20 yaşın, %25'i ise beş yaşın altındaydı. Araştırmayı yapan Boston merkezli Harvard İnsani Girişim enstitüsünden Doktor Susan Bartel, Lancet'teki makalesinde şöyle diyor: "Depremler yapı standartlarının düşük ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde sık sık görüldükleri için, kayıplar büyük, travmatik yaralar alanların sayısı da yüksek oluyor."Dünyanın büyük metropollerinden çoğu, örneğin Los Angeles, Tokyo, New York, Delhi ve Şangay ana fay hatları üzerine kurulu olduğu için milyonlarca kişi bu tehlikeyle burun buruna yaşıyor. (BBC Türkçe)