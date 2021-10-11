Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara: Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak, şartları göz ardı etmeyin bu yeter

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbirleri bırakmama konusunda çağrıda bulundu; "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter" diyerek vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, "Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" dedi.