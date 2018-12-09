Sağlanan huzurla Diyarbakır, dağcı sporcuların akınına uğradı 

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, son yıllarda duzenlenen başarılı operasyonlar sonucu oluşan huzur ortamıyla birlikte keşfedilmeyi bekleyen mekanlar, gün yüzüne çıkıyor. Diyarbakır, özellikle tracking sporuna gönül veren dağcı soporcuların merkezi haline geldi. Son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu organizasyonuya kente gelen 107 sporcu, Çermik ilçesinde, Şeyhandede şelalesini gezdi. Şelalayi gezen sporcuların çektiği görüntü ve fotoğraflar, izleyenleri hayran bıraktı.

Güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik düzenledikleri operasyonların ardından oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte Diyarbakır\'ın güzellikleri keşfedilmeye başlandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 107 sporcunun katılımıyla Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesine gezi düzenlendi.

Diyarbakır Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin\'in girişimiyle Türkiye\'nin dört bir yanından gelen dağcılar, Şeyhandede şelalesi bölgesindeki dağlık alanlarda yaptıkları tırmanışla birlikte sporcular, şelalenin soğuk sullarının keyfini çıkardı.

Gezileri sırasında yaşadıkları anı ve ölümsüzleştirmek için son teknoloji kameraları kullanan sporcular, yürüyüş ve şelaledeki her anı drone ile kayıt altına aldı. Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arzakçı\'nın kullandığı aksiyon türü kamera ile çekilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Sporcular, Şeyhandede şelalesinde bir gün boyunca eğlenerek stres atarken, özellikle hafta içi yoğunluğunun yarattığı stresi atmaları için herkesi burayı görmeye davet etti.



FOTOĞRAFLI