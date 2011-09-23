-Sağlam'dan taraftara teşekkür BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçına ilişkin olarak, ''Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyon Bursaspor'un taraftarına yakışır bir şekilde davranış ve söylemlerde bulundular'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 7. dakikada öne geçtikleri maçın 25. dakikasında bir kişi eksik kaldıklarını ve yaklaşık bir saat zorlu bir rakibe karşı, yağmura rağmen başa baş mücadele mücadele ettiklerini söyledi. Sağlam, Bursaspor taraftarlarının maçın başından sonuna kadar büyük bir olgunlukla sadece takımlarını desteklediğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyon Bursaspor'un taraftarına yakışır bir şekilde davranış ve söylemlerde bulundular. Taraftarlarımız, galibiyet sevincini yaşamaya hazırlanırken yediğimiz 2 golden sonra bile olgunluklarını bozmadı ve birçok insanın beklentilerini boşa çıkardı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama maalesef futbolun adaleti yok.'' Bangura'nın 25. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyona da değinen Sağlam, ''Bangura'nın kırmızı kart olayına vakıf olmadığım için sorgulayamayacağım. Eğer hakemler haklıysa Bangura bize açıklama yapmak zorunda. Eğer Bangura haksız yere atılmışsa hakemlerin bizi aydınlatması gerekli'' değerlendirmesinde bulundu.