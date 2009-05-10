Sağlam: Skordan önemlisi taraftarın coşkusuydu

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "3-0'lık net skordaki en önemli unsur, taraftarın coşkusuydu" dedi.



Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ivankov, Ömer Erdoğan, İbrahim, Mustafa Sarp, Volkan Şen, Tadeu, Muhammet ve Daniel gibi önemli oyuncularının kart ve sakatlıkları nedeniyle 2 haftadır gerek Antalyaspor gerekse Konyaspor maçlarına eksik kadroyla çıktıklarını söyledi.



Eksiklerin yerine şans verdiği oyuncuların performansından 2 haftadır çok memnun olduğunu dile getiren Sağlam, bu durumun gelecek yıl için şimdiden yapmayı düşündükleri planlama konusunda kendilerini rahatlattığını bildirdi.



Sağlam, şans verdiği oyuncuların, formanın değerini bilip arkadaşlarını aratmadıklarını vurgulayarak, "Konyaspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak tribünler de muhteşemdi. 3-0'lık net skordaki en önemli unsur taraftarların coşkusuydu. Bursaspor taraftarı artık tutku ve coşkusuyla sadece takıma destek sağlamıyor, tutum ve davranışlarıyla örnek taraftar grubu olduğunu da kanıtlıyor" diye konuştu.



Konyaspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını, kalan maçları da kayıpsız geçmek istediklerini dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:



"Bu maç bizim için çok önemliydi. UEFA Kupası için yarıştığımız rakiplerimizin de kazandığını düşünürsek bu maçta kaybedilecek puanlar, farkın açılmasına neden olacaktı. Amacımız taraftarlarımızın yıllardır beklediği Avrupa kupalarına katılıp onlara bu mutluluğu yaşatmak ve gelecek sezon ligde çok daha başarılı olmak."







Konyaspor cephesi







Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise ilk golü yiyene dek iyi futbol oynadıklarını, oyunu daraltıp rakibe pozisyon vermediklerini kaydetti.



Golü yedikleri 64. dakikaya dek iyi futbol oynadıklarını dile getiren Bulak, şöyle konuştu:



"Fakat rakibe golü attırmak için resmen üstün çaba harcadık. 2. golü de değerlendiremediğimiz bir pozisyonun ardından kalemize gelişen ani atak sonucunda yedik. Rakibin hızlı hücumlar yapacağını, sonuca gidecek oyuncuları olduğunu biliyorduk ama bu pozisyonları da maalesef verdik. 60. dakikaya kadar iyi oynadığımız maçı 3-0 kaybetmek bizi üzdü. Bu yüzden oyuncularıma kızdım. Biz gol yemediğimiz sürece disiplinli onayan bir takımız ama gol yeyince oyundan düşüyor, disiplinden uzaklaşıyoruz.



Bu arada Bursasporlu taraftarlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok centilmen bir şekilde takımlarını desteklediler. Bursaspor inşallah UEFA Kupası'na katılır."

