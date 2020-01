-Sağlam: Keyif veren bir futbol ortaya çıktı BURSA (A.A) - 07.01.2012 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Böylesine güçlü bir kadro ve böylesine her şartta takımına destek veren taraftar olunca, bugünkü gibi keyif veren bir futbol ortaya çıktı'' dedi. Sağlam, 1-0 kazandıkları Mersin İdmanyurdu maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısındaki sonuçlar nedeniyle camiada olumsuz bir hava yaşandığını dile getirdi. Her fırsatta Bursaspor'un güçlü bir camia olduğunu ve bütünleşmesi halinde bu sıkıntılı dönemi kolaylıkla aşacağını anlatmaya çalıştığını dile getiren Sağlam, taraftar ve takım bütünleşmesinin meyvesini bugünkü maçta aldıklarını anlatarak, şunları söyledi: ''Böylesine güçlü bir kadro ve böylesine her şartta takımına destek veren taraftar olunca bugünkü gibi keyif veren bir futbol ortaya çıkar. Bugün aldığımız 3 puan zirve yarışında yeniden umutlanmamız anlamında bizim için çok önemli. Oyuncularım maç boyunca hatta uzatma bölümlerinde bile kazanmak için çok mücadele ettiler. Oyunu hiç bırakmadılar. Bu istek ve hırsları, futbolun doğrularıyla birleşince uzatma bölümünde dahi olsa gol geldi. Çok pozisyon vardı ama rakip kalecinin gününde olması golü erken bulmamıza engel oldu.'' Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise ''Bursaspor karşısında iyi savunma yapan bir ekip görüntüsü çizmeye çalıştık. Son saniyeye kadar bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum'' dedi.