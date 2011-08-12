-Sağlam: İfadelerim çarpıtıldı BURSA (A.A) - 12.08.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, bir yerel gazeteye verdiği röportajdaki bazı ifadelerinin, bazı basın organlarınca çarpıtılarak kullanıldığını öne sürdü. Sağlam, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, röportajda iç transferde oyuncularının Bursa'dan ayrılmak istemediğini, tercihlerini Bursaspor'dan yana kullandığını anlatmak istediğini belirtti. Bu bağlamda başka bir kulübe yönelik olumsuz bir ifadede bulunmadığını dile getiren Sağlam'ın açıklaması şöyle: ''Bugün yerel bir gazeteye verdiğim röportajda, bazı ifadelerimin bazı ajanslar tarafından çarpıtılarak kullanıldığını üzülerek görmüş bulunmaktayım. Söz konusu ifadelerden kaynaklanan yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Röportajda, iç transferde oyuncularımızın Bursa'dan ayrılmak istemediklerini, tercihlerini Bursaspor'dan yana kullandıklarını, bunun da bizim için sevindirici olduğunu vurguladım. Bu bağlamda Trabzonspor ya da başka bir kulüple ilgili olumsuz bir ifadem olmamıştır. Konunun bunun dışında başka bir noktaya çekilmemesini rica ederim.''