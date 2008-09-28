Sağlam: Hakem 'kusura bakmayın' dedi





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbul B.Şehir Belediyesi ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 1-0 öne geçtikten sonra daha dikkatli olsalar farkı açabileceklerini söyledi. Sağlam, geçerli sayılmayan gollerle ilgili bir soruya, ''Hakem koridorda 'Kusura bakmayın' dedi'' yanıtını verdi.







Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında 1-0 önde oldukları dönemlerde final paslarını iyi yapamadıklarını ve bundan dolayı istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ligin 5. haftası sonunda 2 puan yitirdiklerini belirterek, ''Beklemediğimiz puan kayıpları oldu. Maç öncesi moral motivasyon üst seviyedeydi. Maçla alakalı çok hoş duygularımız vardı. Skor 1-0 iken final paslarını iyi yapsak farkı açabilirdik. Ancak 2 puanı kaybettik'' dedi.



Oyunun genelinde dönem dönem iyi oynadıklarını ifade eden Sağlam, ''İyi oyunumuzu maçın geneline yayamamak üzüntü verici. İkinci yarıda da kullandığımız yan toplarda net pozisyonlarımız vardı ama yapamadık. 2 tane filelere giden topumuz vardı. Biriyle alakalı çok iyimser değildik. Ama hakemin vermediği bir pozisyon var. Kimle konuştuysak herkes net şekilde 'Gol' dedi. Şayet öyleyse yazık oldu. Ligde geçen sezon bu sıkıntılar vardı. Sıralamayı 1 puanın veya 1 golün etkilediğini düşünürsek bu konuda çok sıkıntılar yaşayan bir takım olduk. Pozisyon olumsuz şekilde değerlendirildi. Puanımız gitti. Gol olup da hakem böyle değerlendirdiyse yazık oldu'' diye konuştu.



Hakem Bülent Yıldırım ile bir konuşma yapıp yapmadıkları sorusunu üzerine Sağlam, ''Bir konuşmamız olmadı. Ancak koridorda sadece 'Kusura bakmayın' dedi. Bunları geçen sezon çok dinlediğimiz için alışığız'' diye yanıtladı.



Maç atmosferi konusundaki soruyu yanıtlayan Sağlam, ''Maç oynamak için çok olumsuz hava vardı. Seyirci olmadı. Bu olmayınca işin zevki olmuyor. Seyircinin olmaması için de herkes elinden geleni yaptı. Tam iftar saatinde, uzak mesafeye koyunca, bir maçta herkesin beklediği gibi futbol oynamak için olumsuz bir atmosferin olduğunu düşünüyorum. Hoş olmadı. Ama bizim gibi takımların 'Seyirci yoktu, rüzgar vardı, saha uzaktı' gibi gereksiz mazeretlerin arkasına sığınmaması lazım. Her şekilde bütün engelleri geçmek zorundayız. Bu, hakem faktörü olsa bile. Hakem, kötü bir maç yönetse bile aleyhimize gelişen olayların üstesinden gelmeliyiz'' yanıtnı verdi.



Maçta sakatlanan Sivok'un durumuna değinen Sağlam, ''Önemli bir sorunu yok. Sivok'un arka adalesinde gerilme var. Perşembe günü için durumuyla ilgili konuşmak doğru olmaz. Yarın durumu netleşir'' dedi.



Son maçlarda forma giymeyen Ali Tandoğan konusundaki soruyu ise Sağlam, ''Ali Tandoğan'ı Antalyaspor maçında oynattık. Kadroda yer veremedik ardından. 22 kişilik geniş kadro var. Üzülerek de olsa çok iyi çalışan ve iyi durumda olan oyuncumuzu bile kadroya alamıyoruz. Bu demek değildir ki ondan memnun değiliz, onu bir kenara atmışız'' diye yanıtladı.



