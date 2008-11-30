Sağlam damarların sırrı yağsız kahvaltıda saklı

Kahvaltı stresi önlüyor

“Karnınız gurulduyor diye ağzınıza hemen abur cubur, yağlı bir şeyler atmayın! Tansiyonunuzu yükseltip, damarlarınızı sertleştirmek istemiyorsanız özellikle kahvaltıda 'doğru' beslenin...Bazen hemen bir şeyler yemeniz gerekir... Duyduğunuz gurultuların karnınızdan mı, yoksa yoldan mı geldiğinden emin olamadığınız zamanlarda tavsiyemiz; yola devam etmenizdir... Böyle durumlarda sadece sizi gençleştirecek seçenekleri tercih edin... Neden yaşlanmanıza neden olacak şeylere para harcayasınız ki? Yağlı bir yemek, direkt kalçalarınıza doğru yola çıkarken, kan basıncınızı da hızlandırır. Bu da vücut yaşınızın gerçek yaşınızdan daha fazla olmasına neden olur.Yapılan bir deneyde; bir grup sağlıklı genç kadın, doymuş yağlarla yapılan börek, sosisli sandviç gibi fast food yiyeceklerden oluşan kahvaltı etmiş. Bir diğer grup ise kahvaltıda yulaf ya da buğday ezmesi, yağsız süt, yağsız yoğurt ve bir meyve tabak yiyip, portakal suyu içmiş. İki saat sonra ise araştırmacılar kadınlara; zorlayıcı matematik soruları sorarak ya da topluluk karşısında konuşma yaptırarak, strese girmelerini sağlamış...Sonuç: Kahvaltıda yağlı yiyecekler yiyen kadınların kan basınçları karmakarışık olmuş. Tabii bu hiç iyi bir durum değil çünkü; fazla tepki veren kardiyovasküler sistem, yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlığı gibi problemlere yol açar. Kahvaltıda yağsız ve sağlıklı besinler tüketen grupta ise kan basıncı normal düzeyde kalmış...”