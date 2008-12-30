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Spor

Sağlam Bursaspor'da!..

Ertuğrul Sağlam’ın önümüzdeki günlerde Bursa’ya giderek 3.5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

30 Aralık 2008 02:00

Sağlam’ın Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile İstanbul’da yaptığı görüşmeler sonrası her konuda anlaşma sağladığı önümüzdeki günlerde Bursa’ya giderek 3.5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

Güvenç Kurtar'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'la prensip anlaşmasına vardı.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, İstanbul'da yaptığı görüşmeler sonucu Ertuğrul Sağlam ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sağlam'ın önümüzdeki günlerde Bursa'ya gelerek kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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