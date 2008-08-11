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Yaşam

Sağlam böbreği aldılar

Konya Numune Hastanesi’ndeki ameliyatta Gülizar Durmaz’ın tümörlü olan böbreği yerine sağlam böbreği alındı. Durmaz, yardım bekliyor

11 Ağustos 2008 03:00

Konya Numune Hastanesi’ndeki ameliyatta Gülizar Durmaz’ın tümörlü olan böbreği yerine sağlam böbreği alındı. Durmaz ‘ Hata Ankara Yüksek İhtisas’ta teyit edildi’ dedi 
Konya’da, beş çocuk annesi Gülizar Durmaz (57) ameliyat olduğu hastanede tümör tespit edilen böbreğinin yerine yanlışlıkla sağlam böbreğinin alındığını ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Konya Numune Hastanesi’nde yaklaşık dört ay önce ameliyat olduğunu belirten Gülizar Durmaz, bu ameliyat sırasında sağ taraftaki tümörlü böbreğin yerine sağlam olan sol böbreğinin alındığını belirtti.
Rahatsızlığı üzerine götürüldüğü Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Durmaz, “Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan muayenede de yapılan yanlış bir kez daha teyit ettirildi. Bir süre önce bu hastanede yapılan tahliller sonucu tümörlü olan böbreğimden ameliyat oldum. Hastalıklı böbreğimin üçte biri daha alındı. Hastalıklı böbreğimdeki tümör de bir santim büyümüş” dedi.

‘Yatağa mahkûm oldum’
“Şu an üçte biri alınan böbreğimle yaşamaya çalışıyorum” diye konuşan Durmaz, şunları söyledi: “Sağlam böbreğim alındığı için yatağa bağımlı şekilde yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Eşim yıllar önce iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Oğlumun biri suçsuz yere öldürüldü. Şimdi de başıma bu iş geldi. Çaresizim... Bir bebek gibi yatağa mahkum hale getirildim. Maddi olarak da yetersizim. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Ankara’ya kontrollere gideceğim, ancak parasızlık yüzünden çok sıkıntı çekiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum.”

Haklarını arıyorlar
Durmaz’ın sağlık işlemleriyle ilgilenen oğlu Selahattin Durmaz ise yapılan yanlışı öğrendikten sonra Savcılığa ve Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ankara’da doktorların, annesindeki tümör bulunan sağ böbreğinin de alınmak zorunda kalınabileceğini belirttiklerini ifade eden Selahattin Durmaz, “Hastamız masada kalabileceği için bana tutanak imzalattılar. Annem, yapılan bu hata nedeniyle ileride diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalabilir. Bu durum, annemin de psikolojisini bozdu” diye konuştu. Selahattin Durmaz, hatalı ameliyat yaptığı öne sürülen doktorun kendisini defalarca arayarak hatasından dolayı özür dilediğini de anlattı.

Müfettişler inceliyor
Konya Numune Hastanesi yetkilileri ise Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin konuyla ilgili işlem başlattığını belirterek, “Müfettişler şu anda soruşturmayı sürdürüyor. Oradan çıkacak rapora göre hareket edeceğiz. Müfettiş raporunda izin verilirse disiplin soruşturması açılabilecek” dediler.

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