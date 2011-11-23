Sağlam: Bantları 40 defa dinledik, duyamadık

T24/ ANKARA - TBMM’de küfür gerilimi tırmanıyor. CHP’nin istifaya davet ettiği AKP’li Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, “ Herhangi bir şekilde görevden ayrılmamı gerektirecek bir sebep görmüyorum” dedi. “Ağzımdan böyle bir şey çıkmadığı meydanda” diyerek küfür etmediği vurgusu yapan Sağlam, “Meclis TV yayınını 40 defa dinledik. Banttan böyle bir şey duyamadık. ‘Hadi sende‘ demiş olabilirim” dedi. Sağlam gazetecilerin, ‘Stenograflar öyle demiyor. Tutanaklara ‘hadi sen de’ diye geçirmemişler’ hatırlatmasına, “Evet, stenograflarda var. Ona da baktıracağız” yanıtı verdi.



Sağlam’ın açıklaması şöyle:



‘Ön sıradakiler ve yanımdakiler duymamış’



-Yanımdaki arkadaşlar duymuş değil. Yanımdakine, katip üyeye dönüp ‘hadi ya sen de’ gibi laf etmişim. Orası yanlış anlaşılmış. Ama buna rağmen diyelim ki farkında olmadan ağzımdan çıktıysa ne Meclise bana yakışır bunun hak edilmediğine inanıyorum. Özür diliyorum.



- Meclis TV’nin bantını ben dinledim. Arkadaşlarla dinledik, yanımdaki arkadaşa sordum. ‘Hadi sende’ diye bir laf söylediğim anlaşılıyor ama arkaya döndükten sonra… Duysalardı ne söylüyorsun derlerdi.



-Bir defa CHP grup başkanvekili ile hiç alakası yok olayın. CHP’li bir milletvekili var. Sakarya milletvekili mi şu anda ismini bilmiyorum. Sen otur grup başkanvekilin konuşacak dedim. Hadi sende dedi.





‘Hadi’ demişim



-Bende hoparlörden döndüm yanımdaki arkadaşlar belki duyabilir böyle bir şeyi söylediğimi. ‘Hadi’ dedim belli. Ama ondan sonrasını Meclis televizyonundan gelen banttan duyamadık. Buna rağmen öyle bir şey ağzımdan okundu diye bir şey varsa o stres içinde ağzımdan böyle bir şey çıktıysa özür diliyorum dedim.



- Zabıtlarda sanırım ‘hadi ya oradan’ dedi ben de ‘hadi sen de ya’ diye bir laf söylemiş olabilirim. Ama hoparlöre doğru değil arkama dönüp sağımdaki yanımdaki arkadaşa doğru söylediğimi için ‘hadi’den sonraki açıkça belli olmuyor. Dudak okuyarak diyenler var, zabıtlara geçmiş diyenler var böyle ise ben özür diliyorum dedim. Benim bildiğim kadarıyla kimseyi kast ederek, öyle bakarak söylesem herkesin duyması gerekirdi





‘Ayrılmak için sebep görmüyorum’







-Herkes istifa çağrısında bulunabilir. Öyle bir şeyleri varsa kendi takdirleri. Herhangi bir şekilde görevimden ayrılmak için bir sebep görmüyorum. Her insanın bir kargaşa anında bazı sözler çıkabilir. 4 dönemdir bu Meclis’teyim. Bunları çok gördük yaşadık. Bu işin basit olduğu anlamına gelmiyor. Orada herhangi bir şekilde yanlış anlamaya neden olacak bir şey varsa bundan özür diliyorum dedim başka yapacak bir yok.



-Meclis Muharrem İnce’nin tavsiyesi ile yönetilmez. Meclis’in yönetilmesinin usulleri vardır. Şimdi 4 arkadaşımız nöbetleşe Meclisi yönetir. Dün Meral Akşener’deydi nöbet. ABD’ye gittiği için Sadık Yakut Bey yönetecekti. Hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanına vekalet ettiği için benden rica etti. Ben çıktım bunun üzerine. Bugün Sadık Beyin nöbeti. Ondan sonra da sıra kimdeyse o çıkacak.



‘Kan davasına çevrilmemeli’



-Bu mecliste görev yapanlar bilir her zaman böyle tartışmalar oluyor. Stresten düşüp ölen arkadaşımız oldu. Bunu bu kadar kan davasına bir şeyi olduğu kanaatinde değilim. Ben bunu Meclis’e dönüp söyleseydim en ön sırada olanlar bunu duyarlardı. Sonradan telefonlar geldi denildi. İçeri girdik birlikte dinledik böyle bir yazıldığı gibi ağzımdan çıkmadığı da meydanda. Benim daha fazla yapacak bir şeyim yok.



