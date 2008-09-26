Sağlam: 'Afla ilgili beyanatım yok'

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Öğrenci Affı Kanun Tasarısının henüz komisyona gelmediğini, tasarı geldikten sonra komisyonun kararını vereceğini belirterek, "Konuyla ilgili af kapsamının genişletileceğine dair benim bir beyanatım yok, bunlar uydurma" dedi.



Sağlam, bazı gazetelerde öğrenci affıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Bu haberlerde öğrenci affı kapsamının 2000 yılı olarak belirtildiğini, bu tarihin de genişletilebileceğinin yazıldığını ifade eden Sağlam, "Öğrenci Affı Tasarısı henüz Komisyona gelmedi. Tasarıyı görürsek, ne olup bittiğine yönelik konuşabiliriz. Herhangi bir kimseye, herhangi bir şekilde af kapsamının genişletileceğine dair bir beyanatım yok, bunlar tamamen uydurma" diye konuştu.



Afla ilgili öğrencilerden çok telefon aldığını belirten Sağlam, "Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Hükümetin hazırlayacağı tasarının komisyona gelmesi durumunda, komisyon oturup kararını verir" dedi.



Sağlam, bu tür öğrenci aflarının başarılı olmadığına yönelik değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:



"Doğrudur, genellikle öyle. YÖK Başkanlığım döneminde de 'aflar bir daha talep edilmesin' diye ilgili yönetmelikte değişiklik yaptık. 3 dersi olanlara 2 sene daha sınav hakkı verdik. Tek derse indirenlere de sonsuz sınav hakkı verildi. Başından itibaren elde edilen sonuçlar mukayese etmek suretiyle, bundan bir yarar gelmediği görüşü hakim. 'Bir daha çıkmasın' diye bu şekilde değişiklik yapılmasına rağmen, son zamanlarda yine çıkmıştı. Sonucunun da ne olduğunu herkes biliyor. Sonuç her zaman başarılı olmuyor. Şu da bir gerçek ki bir öğrencinin bile tekrar kazanılması, ülke için fayda. O ayrı bir olay."





