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Spor

SAĞLAM: 1 PUAN KAZANÇ OLARAK GÖRÜLMELİ İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 21:42

-SAĞLAM: 1 PUAN KAZANÇ OLARAK GÖRÜLMELİ İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, elde edilen 1 puanın önemine dikkati çekti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Glasgow Rangers maçının ardından 4 gün sonra 6 oyuncusunu değiştirerek İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına çıktıklarını aktarırken, şunları kaydetti: ''Ligde bulunduğumuz konum itibariyle her maç bizim için önemli. Ligdeki galibiyet serimizi devam ettirme ve puan farkını açabilme adına önemli bir mücadeleydi. Sahada daha diri olabilmek için Glasgow Rangers maçından 6 oyuncumuzu değiştirerek maça başladık. Tempolu oynamaya çalıştık ama ofansif anlamda son vuruşlarda becerikli olamadık. Maçta 8-10 pozisyonumuz vardı. Rakip kale önüne kadar gidip final paslarını doğru veremememizden kaynaklanan zafiyetlerimiz oluştu. Bu yoğun süreç içinde takımımızın fiziksel durumundan son derece memnunum. Kazanma arzusu ve isteği üst düzeyde, ofansif anlamda üretken olan bir takım vardı sahada. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ligin üst sıralarındaki takımlara karşı daha motive oynadığını geçtiğimiz sezonlardan da biliyoruz. Her şeye rağmen 7 haftalık periyotta maç kaybetmeden yoluna devam eden, kalesinde yalnızca 1 gol gören bir Bursaspor var. Bugünkü sonuç kaybedilen 2 puan olarak değerlendirilebilir ama ben 1 puanın kazanç olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum.'' Glasgow Rangers maçında sakatlanan Ivan Ergic'in yokluğunun kendilerini etkileyip etkilemediği şeklindeki bir soruya Sağlam, ''Bugüne kadar hiçbir maçta olumsuz durumları mazeretlerle ortadan kaldırmaya çalışmadık. Kendimizi bu şekilde aklamaya çalışmadık. Eksik oyuncularımın yerine sahada olan arkadaşlarımız da gayet iyi mücadele ettiler'' yanıtını verdi. Sağlam, Ozan İpek'in geçen sezona oranla bir form düşüklüğü yaşadığı şeklindeki bir değerlendirme sonrası ise, ''Bakış açılarımız farklı. Geçen sezon Ozan İpek, Mustafa Keçeli'nin önünde oynuyordu ve daha fazla ileri çıkabiliyordu. Bu sezon ise Vederson'un önünde yer alıyor ve zaman zaman geride kalabiliyor. Ülkemizde maalesef hep ileride bir şeyler yapan oyuncular göze çarpıyor. Bunu gözden kaçırmamak gerekir'' ifadelerini kullandı. -''YOĞUN TEMPOYA ALIŞAMADIK''- Ertuğrul Sağlam, Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig yarışı içinde haftada iki maç yapıyor olmalarının hatırlatılarak, bu duruma takımın alışıp alışıp, alışamadığıyla ilgili soru üzerine, bu duruma tam adapte olamadıklarını kaydetti. ''Bu tempoya alıştığımızı söyleyemem. Takımımızda bir çok oyuncu böyle bir tempoda ilk kez oynuyor'' diyen Sağlam, ''Biri Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en önemli takım organizasyonu, diğeri ise Spor Toto Süper Lig ve hedeflerimiz olan bir kulvar. Puan kayıplarının telafisi yok. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Bu durum bizi zorluyor ama değişimlerle, dinlendirmelerle bu süreci kayıpsız geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu değişimler nedeniyle takım içinde uyum sorunu ortaya çıkabiliyor. Her şeye rağmen, Glasgow Rangers maçını da göz önünde bulundurursak, ligde geride kalan 7 maçın bizim için olumlu geçtiğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şanslarını da yitirmeleri halinde, kalan maçları ligi düşünerek feda edip etmeyecekleri soruna ise Sağlam, ''Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Mücadelemiz sürer. Böyle bir durum söz konusu olamaz'' cevabını verdi.

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