-SAĞIR KEDİLER DAHA İYİ GÖRÜYOR MONTREAL (A.A) - 10.10.2010 - Kanada'da yapılan bir araştırmada, sağır kedilerin normal işiten kedilerden daha iyi gördükleri ortaya çıktı. Batı Ontario Üniversitesinde yapılan araştırmada, işitme veya görme engelli kişilerin küçüklüklerinden itibaren bu engellerini diğer duyu organının daha iyi çalışmasıyla telafi etmeleri gibi, sağır kedilerin beynindeki işitmeye yönelik bölgelerin nasıl daha iyi görmeyi sağlayacak şekilde değiştiği tespit edildi. Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan makalede, Stephen Lomber ve arkadaşları, bu değişikliği beynin yeniden organize olma becerisine bağlı "hamur" gibi oluşuyla açıklayarak, "Beyin çok etkili ve kullanılmayan alan bırakmıyor. Kaybedilen duyu yetisini yararlı iyileştirmelerle telafi ediyor" dediler. Bu deneyi, insanlar gibi doğuştan sağır olabilen tek hayvan olan kediler üzerinde yaptıklarını belirten bilimadamları, beynin seslerin yerini belirlemeye yönelik işitme korteksi bölgelerinin sağır kedilerde, görme alanlarının sınırını daha genişletecek ve bu alan içindeki hareketleri daha iyi görebilmeyi sağlayacak şekilde değişiklik gösterdiğini kaydettiler. Kanadalı araştırmacılar, sağır bir kişi için uzaktan gelen otomobili periferik görüş sayesinde görmenin, aracın yaklaştığını duymadığı için çok önemli olduğuna işaret ederek, sağır bir kişinin beyninin çocukluğundan itibaren normal duyan bir kişiye göre nasıl fark gösterdiğini keşfetmenin, beynin içine yerleştirilen bir proteze de nasıl tepki göstereceğini anlamaya yardımcı olacağını belirttiler. Lomber ve ekibi bundan sonra, duyma yetilerini sonradan kaybeden insan veya hayvanların beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri inceleyecek.