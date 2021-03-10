Sağcı yazarın kitabını överek tepki çeken Winston Marshall, bir süre Mumford and Sons ile çalışmaya ara vereceğini duyurdu

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Mumford and Sons grubu için banjo ve gitar çalan Winston Marshall, sağcı bir yazarın kitabına verdiği destek tepki çektikten sonra "bir süreliğine grupla çalışmaya ara vereceğini" duyurdu.

7 Mart'ta Marshall, muhafazakar gazeteci Andy Ngo'nun kitabı 'Maske Düşürüldü: Antifa'nın Demokrasiyi Yok Etmek İçin Radikal Planı'nı öven bir tweet atarak, "Sonunda önemli kitabınızı okuyabildim. Cesur bir adamsınız" yazmıştı. Marshall, kısa süre içinde bu paylaşımı sildi.

Marshall gelen tepkilerin ardından yayınladığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde desteklediğim kitabın nasıl bir acıya sebep olduğunu daha iyi anladım. Hiç tanımadığım insanların yanı sıra bana yakın birçok insanı da rahatsız ettim. Bu kişilerin arasında grup arkadaşlarım da bar. Gerçekten üzgümüm" yazdı.

Marshall, eksik noktalarını incelemek için bir süre gruptan uzak kalacağını ifade etti.