T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanakta dağlık alanda kalanları AFAD ekibi kurtardı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, dün sağanak etkili olurken, dağlık alanda mahsur kalan 4'ü görme engelli 13 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı

14 Eylül 2018 18:18

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, dün sağanak etkili olurken, dağlık alanda mahsur kalan 4\'ü görme engelli 13 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Kentte, dün öğleden sonra başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale merkezdeki cadde ve sokaklar, göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Sağanak etkili olurken, merkeze bağlı Saraycık köyüne 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda mahsur kalan 4\'ü görme engelli 13 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. AFAD ekipleri, 8x8 amfibik araç ve tam donanımlı arama kurtarma araçlarıyla geldikleri bölgeden 13 kişiyi alıp, Saraycık köyüne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAfetAcil Durum Müdürlüğü AFADKentteSağanakSaraycıkAFADFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24