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Yaşam

Sağanak yağmur sele neden oldu

Büyükhacılar Köyü'nde de aşırı dolu ve sağanak nedeniyle sel oldu

04 Haziran 2017 21:10

 Isparta'nın Aksu İlçesi ve merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü'nde sağanak yağmur ve dolu nedeniyle sel oluştu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, ev ve bahçeleri su bastı.

Aksu'da dün sabah erken saatte başlayıp bugün de devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası oluşan sel suları ilçedeki ara sokakları vurdu. Aksu Belediyesi'nin çabaları yetersiz kalınca Vali Şehmus Günaydın'ın talimatı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle sokaklara dolan moloz ve çamurların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü'nde de aşırı dolu ve sağanak nedeniyle sel oldu. Birçok evi su basarken, araçlar çamura saplandı, evlerin bahçeleri suyla doldu. DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kapanan yollar açılırken temizlik çalışmaları yapıldı.

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