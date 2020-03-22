Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1-3 derece artarken akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, gece ise İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli'nde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.