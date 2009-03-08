T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sağanak yağmur bekleniyor

Yurdun çeşitli bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

08 Mart 2009 02:00

Yurdun çeşitli bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"da sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'da, saat 18.00'a kadar sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Uyarıda, öğleden sonra ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri), Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa), Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Merzifon), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri) ile Kastamonu, Sinop, Giresun, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde başlayacak sağanak yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24