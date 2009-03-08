Yurdun çeşitli bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"da sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı'da, saat 18.00'a kadar sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.



Uyarıda, öğleden sonra ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri), Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa), Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Merzifon), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri) ile Kastamonu, Sinop, Giresun, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde başlayacak sağanak yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.



(AA)

