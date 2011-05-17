-SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarken, yurdun büyük bölümünde yarından itibaren bahar mevsimine uygun sağanak yağış geçişleri görülecek. Geçen hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin oldukça altında seyreden hava sıcaklığı, hafta başından itibaren mevsim normallerine ulaştı. Beklenen artışlarla birlikte hava sıcaklığının özellikle iç bölgelerde, yer yer mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması bekleniyor. Isınmaya bağlı olarak bu gece ve yarın, Afyon, Uşak, Kütahya, Denizli illerini kapsayan İç Ege'de, Isparta, Burdur'u kapsayan Göller Yöresi'nde, Bolu, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Kars ile Ardahan çevrelerinde kısa süreli yağışlar dışında hava yurt genelinde güneşli ve sıcak olacak. Yarından itibaren hafta boyunca yurdun büyük bölümünde bahar mevsimine uygun sağanak yağış geçişleri görülecek. Bu yağışlar, hafta sonuna kadar kuzey ve iç bölgelerde aralıklarla devam edecek.