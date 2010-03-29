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Yaşam

Sağanak yağış tüm Türkiye'de etkili olacak

Güneşli ve sıcak bir hafta sonunun ardından yağışlı ve soğuk günler geliyor

29 Mart 2010 03:00

T24 - Güneşli ve sıcak bir hafta sonunun ardından yağışlı ve soğuk günler geliyor. İstanbul’da dün 18 derecelerde seyreden hava sıcaklığı bugün 11 derece civarına düşecek. Tüm yurtta sağanak var.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Cumaya kadar tüm yurtta yer yer gök gürültülü olmak üzere sağnak yağışlar görülecek. 


Pazartesi: Yurdun tamamı yağışlı. Ege Bölgesi’nin güneyi, Akdeniz’in tamamında gökgürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık İstanbul’da 11, Ankara’da 13, İzmir’de 15, Erzurum’da ise 11 derece olacak.

Salı: Trakya, Ege’nin kıyıları ve Batı Akdeniz dışında kalan yerler yağışlı. İstanbul’da sıcaklıklar 16 derece’ye kadar çıkarken, Ankara’da 14, Antalya’da 20, Erzurum’da 9 derece civarında olacak.

Çarşamba: Akdeniz, Orta Karadeniz ve iç Anadolu’nun doğu kesimlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Diğer bölgeler yağışlı.

Perşembe: Yurt geneli yağışlı. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamında yağış görülecek. İstanbul’da sıcaklık 17, Ankara’da 21, İzmir’de 23 derece.

Cuma: Hafta sonuna doğru yine bahar havası hakim olacak. Trakya ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgeleri dışında tüm yurtta hava açık, sıcaklık artıyor.


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