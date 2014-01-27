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Yaşam

Sağanak yağış Sipil Dağı'ndan kaya kopardı

Spil Dağı'nda sağanak yağış sırasında kopan kaya parçası, ağaçları yıkıp, amfi tiyatroya ve park halindeki midibüs ile otobüse zarar verdi

27 Ocak 2014 08:07

Manisa'da etkili olan sağanak yağışta, Spil Dağı'nda tarihi Ağlayan Kaya (Niobe) mevkisinde yaklaşık 2 metre çapındaki kaya parçası koparak yamaçtan yuvarlandı.

Eğimle hız kazanarak ağaçları yıkıp yuvarlanmaya devam eden kaya parçası, belediye tarafından yaptırılan amfi tiyatroya zarar verdi.

Kaya parçası daha sonra, kır kahvehanesi yakınına park edilmiş olan 45 AC 700 plakalı midibüs ile 45 DA 448 plakalı otobüse çarptıktan sonra durdu.

Olayda yaralanan olmazken, kayanın kaldırılması için Manisa Belediyesi'nden ekip çağırdı. Ekipler, kayayı iş makinesi yardımıyla parçalayarak kaldırıldı.

Bu arada Ankara'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 4 daire ve 1 işyerine zarar verdi.

Etlik General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi'nde, sağanağın etkisiyle iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

İki binada 4 daire ve 1 işyeri suyla doldu. Ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Tahliye edilen dairelerde oturanlar komşuları tarafından misafir edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımı ve vidanjörlerle işyeri ve dairelerdeki suyu tahliye etti. 

 

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