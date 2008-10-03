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Yaşam

Sağanak yağış geliyor

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında bu akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

03 Ekim 2008 03:00

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Balıkesir'in kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık ve Burhaniye) ve İzmir'in kuzey çevreleri (Foça ve Dikili) ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililer ve vatandaşlar uyarıldı.


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