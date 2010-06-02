Sağanak yağış geliyor!

T24

Bazı illerde hava durumu

Bölgelerde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimleri ve Göller yöresi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugünden İzmir, Manisa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.Yağışların; İzmir, Manisa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul Avrupa Yakasında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:Parçalı zamanla çok bulutlu. Yağışların; bugün Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor. (30)Parçalı zamanla çok bulutlu. (31)Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Yağışların; bugün kuvvetli olması bekleniyor. (32)Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu (33)Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu (28)Parçalı zamanla çok bulutlu (29)Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu (25)Az bulutlu ve açık (35)Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:Parçalı ve çok bulutlu, Yağışların; bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Yağışların; bugün İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı çok bulutlu.Parçalı zamanla çok bulutlu.Parçalı zamanla çok bulutlu.Parçalı zamanla çok bulutlu.Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeyi parçalı bulutlu.Az bulutlu ve açık geçecek.