Sağanak yağış geliyor

Türkiye sağnak yağışların etkisi altına girecek. Yağışlar, Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin iç ve batı bölgeleri ile zamanla ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur) ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya), İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında (Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük) kuvvetli olması bekleniyor.





Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.



Meteoroloji ayrıca, yaptığı uyarıda kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Su baskını, Taşkın, Yıldırım düşmesi vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.



Bölgelerde hava



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Bugün (Pazartesi) güneyinde (Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Sakarya, Bursa ve Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak esecek.



Ege: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.



Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta ve Burdur) kuvvetli olması bekleniyor.



İç Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir ve Konya çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.



Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; bugün (Pazartesi) öğleden sonra batısında (Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük) çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Amasya ve Çorum) ile akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz, Giresun ve Gümüşhane çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.



Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Van, Hakkari, Şırnak, Muş ve Bitlis çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesi ve kar erimelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı (Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) ile yarın (Salı) sabah saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

