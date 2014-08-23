Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre son günlerde kendisini hissettiren yüksek hava sıcaklıkları İstanbul'da Pazartesi günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, son günlerde yüksek olan hava sıcaklıkları, önümüzdeki haftanın ilk günü İstanbul'da yerini yağmura bırakacak.

Uzmanların yaptığı araştırmaya göre yağışlar her gün değil, ara ara etkili olacak.

Pazartesi günü için yapılan tahminse sağanak yağışın etkili olacağı yönünde. Ayrıca sağanak yağışın etkili olmasının ardından hava sıcaklıklarında değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.