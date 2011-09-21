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Yaşam

Sağanak yağış Cuma gününe kadar sürecek

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Cuma gününe kadar sağanak yağış var. Hafta sonu ise güneşli hava geri gelecek...

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Cuma gününe kadar sağanak yağış var. Hafta sonu ise güneşli hava geri gelecek.



Hava sıcaklığı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun (Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde (Pazaryolu, İspir, Uzundere, Tortum, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya) kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimler ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde (Pazaryolu, İspir, Uzundere, Tortum, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışı vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.


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