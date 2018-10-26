T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam  başlayan ve 2 saat süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirirken, birçok evin, iş yerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı

26 Ekim 2018 13:16

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde dün akşam  başlayan ve 2 saat süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirirken, birçok evin, iş yerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı. 
Nusaybin\'deki yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti. Sağanakla birlikte oluşan sel suları, rögar kapaklarının tıkanmasıyla birlikte evlerin bodrum katlarını ve işyerlerini su altında bıraktı. Müstakil evlerin bahçe ve avluları da sel suları ile dolarken, MARSU ve itfaiyeye ihbar yağdı. Gece geç saatlere kadar MARSU ve itfaiye ekipleri, ev ve işyerlerine dolan suları, iş makinesi, vidanjör ve arazöz yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinSağanaklaMüstakilMARSUFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24