T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanak heyelana neden oldu, toprak ve taş parçaları yola düştü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, toprak ve taş parçaları karayoluna düştü

08 Ocak 2019 15:06

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, toprak ve taş parçaları karayoluna düştü.
İlçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yayalar ilerlemekte zorluk çekti. Yağış nedeniyle Nurdağı- Osmaniye karayolunda da heyelan meydana geldi. Heyelanla beraber taşınan taş ve topraklar yola düştü. Karayolları Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler yoldaki yığınları temizlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan TUNCERNURDAĞI Gaziantep DHA GAZİANTEP NurdağıCaddelerdeYağışOsmaniyeHeyelanlaKarayolları MüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24