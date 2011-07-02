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Yaşam

SAĞANAK ÇANKIRI

02 Temmuz 2011 18:54

-SAĞANAK ÇANKIRI-ANKARA KARAYOLUNU KAPATTI ÇANKIRI (A.A) - 02.07.2011 - Çankırı'da etkili olan sağanakta kapanan Çankırı-Ankara karayolunda ulaşım, tali yoldan sağlanıyor.  Öğle saatlerinde bir anda etkisini gösteren ve kentte yaşamı da olumsuz etkileyen sağanakta ulaşıma kapanan Çankırı-Ankara karayolunun Küçük Sanayi mevkisinde ulaşım, oto sanayi sitesinin içinden açılan tali yoldan sağlanıyor.  Bu arada, kentte yağış dururken, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan su birikintisi ve çamurun temizlenmesi çalışmalarına da devam ediliyor.

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