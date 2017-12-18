Sağanak altında koştular

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde düzenlenen Klazomenai Oryantiring Şampiyonası\'nda sporcular sağanak altında koştu. Yağmurun hızlarını kesemediği 630 sporcu, ellerindeki harita ve pusulalarla şehir merkezinde belirlenen parkurlarda yön bulmaya çalıştı.

Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası\'nda, 630 sağanak altında kıyasıya rekabet etti. Doğada harita ile yön bulma sporu olan iki gün süren 13 etaptan oluşan oryantiringte yaşları 10 ile 70 arasındaki katılımcılar, ellerindeki harita ve pusulalarla şehir merkezinde belirlenen parkurlarda yön bulmaya çalıştı. Yarışmacıların 600 metreden 3 bin metreye 13 parkurda harita okuma ve yön bulma becerilerini gösterdiği yarış, ödül töreni ile sona erdi. Dereceye girenlere Urla Belediyesi Tamirhane Binası’nda düzenlenen törenle madalya ve belgeleri verilirken takım halinde dereceye girenler de kupa ile ödüllendirildi.



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