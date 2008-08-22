Sagalassos'da önemli bulgu

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos antik kenti kazılarında Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli bulundu. Sagalossos Kazı Başkanı Prof. Dr. Marc Wealkens, Sagalassos antik kentinin Marcus Aurelius'un döneminde en zengin yıllarını yaşadığını kaydetti. En kaliteli heykellerin de o dönemde yapıldığını belirten Wealkens, halkın en büyük uğraşı haline gelen heykeltıraşlığın uzmanlar tarafından en ünlü şahsiyetlere yaptırıldığını anlattı.



Halkın itibarını kazanan imparatorların, heykelleri dikilerek ölümsüzleştirildiğini ifade eden Wealkens, "Sagalassos bunların en güzel örneği konumunda" dedi.



Wealkens, Roma hamamının kuzeyinde bulunan heykelin 80 santimetre boyunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Roma İmparatoru Antininus Pius'un evlatlık olarak aldığı Marcus Aurelius, MS 121 yılında doğdu. Aurelius, 161 yılında, babası Antininus Pius'un ölümünden sonra Roma İmparatorluğu tahtına oturdu ve bu görevi 17 Mart 180 tarihinde ölümüne kadar sürdürdü.



Filozof imparator



Aurelius 145 yılında Genç Faustina ile evlendi. 30 yıllık evliliği boyunca 13 çocuğu oldu. Beş iyi Roma İmparatorundan biri olan Marcus Auelius, imparatorluk yaptığı dönemlerde en önemli "stoacı" filozoflardan biri olarak kabul edilir. Pers İmparatorluğu ve Cermen kabilesiyle yaptığı savaşlar ve Tuna Nehri'ni aşmasıyla ün yapan Marcus, MS 170-180 yılları arasında savaş yaparken kaleme aldığı 'Meditations - Kendime Düşünceler' adlı felsefi bir eser yazdı. Bu başyapıt günümüzde hala saygı görmekte ve mükemmel dil vurgusu ve sonsuz narinliği açısından yapıttan övgü ile bahsedilmektedir. 17 Mart 180 yılında Viyana'da ölen imparator, ölümünden sonra tanrılaştırıldı; cesedi yakılarak, külleri Roma'daki Saint Angelo Şatosu'na yerleştirildi."



Sagalassos halkı tarafından da övgü ve saygı gören İmparator Marcus'u abideleştirmek ve gönüllerde yaşatmak için heykelinin yaptırıldığını belirten Wealkens, kazılarda, kol ve bacakları da parçalar halinde gün ışığına çıkartılan imparatorun heykelinin orijinal haliyle sakallı ve mimari değeri yüksek bir çalışma ile yapıldığının anlaşıldığını söyledi.



Wealkens, o dönemde heykel yapmak için mermerlerin Afyonkarahisar'ın bulunduğu bölgeden getirildiğini ifade ederek, bunun tek sebebinin de kaliteli mermerlerin Afyonkarahisar'da bulunması olduğunu söyledi. Heykel, Ağlasun'daki kazı evinde gerçekleştirilecek küçük onarımların ardından Burdur Müzesine teslim edilecek.