Sağ popülistlerle diyalog sonuç vermedi



Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ile sağ popülist Almanya için Alternatif partisi arasında ilk diyalog denemesi sonuç vermedi. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'nin (AMMK) daveti üzerine Berlin'de bir otelde gerçekleşen ve bir buçuk saat sürmesi planlanan buluşma, bir saatin ardından sona erdirildi.

Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Frauke Petry, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmeyi bitiren tarafın kendileri olduğunu belirterek, nesnel bir diyaloğun mümkün olmadığını kaydetti. Petry, aynı göz hizasında bir buluşma olmadığını belirterek, “Bu nedenle görüşmeyi sürdürecek bir temel görmüyoruz“ diye konuştu.

“İslam'ı lekelemesine izin vermeyeceğiz“

AMMK Başkanı Aiman Mazyek ise AfD'yi anayasaya aykırı tutumundan vazgeçmemekle suçladı. Mazyek, “AfD'nin parti programında bir dini cemaatin bütününü lekelemesine ve ibadethanelerimizi nasıl inşa edeceğimize dair kısıtlamalar getirmesine izin vermeyeceğiz“ diye konuştu.

Tarafların açıklamalarına göre Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, AfD'nin minare yasağı gibi taleplerinden de vaz geçmesini istedi. Mazyek, AfD'nin Müslümanları hedef alan bölümleri parti programından çıkarmaya yanaşmadığını belirtirken, Petry “Bizden, demokratik bir şekilde kararlaştırılmış parti programını geri çekmemizi talep ettiler“ açıklaması yaptı.

NSDAP benzetmesi

‘İslam'ın Almanya'nın bir parçası olmadığı‘ ifadesi mayıs ayı başındaki kongrede AfD'nin parti programında yer almıştı. Genel Başkan Frauke Petry, ayrıca minareli camiler inşa edilmesine karşı olduğunu açıklamıştı. Mazyek bunun üzerine AfD'yi Hitler'in Alman Nasyonalsosyalist İşçi Partisi (NSDAP) ile karşılaştırarak, ‘AfD'nin, Hitler'in NSDAP'sinden sonra bir dine karşı tümden ayrımcılık yapan ilk parti olduğunu‘ söylemişti.

AfD, Mazyek'in sözünü geri almasını talep etmişti. AfD Genel Başkanı Petry, Mazyek ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mazyek'in bu tutumundan vaz geçmediğini bildirdi. Mazyek de görüşmenin ardından bu konudaki görüşünü yineleyerek, ‘AfD'nin Alman tarihinin en karanlık yanını hatırlattığını‘ söyledi. Mazyek, AfD'nin anayasaya saygı duyan üyeleriyle temasta kalmak istediklerini de vurguladı.

Buluşmaya Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ve Genel Sekreter Nurhan Soykan; AfD tarafında da Genel Başkan Frauke Petry'nin yanı sıra parti yönetim kurulu üyeleri Armin-Paul Hampel ve Albrecht Glaser‘in katıldığı bildirildi.