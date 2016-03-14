Almanya'daki üç eyaletteki seçimlerde sağcı AfD yükselişte, Merkel oy kaybediyor



Almanya’nın Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde bugün yapılan parlamento seçimlerinde 2013 yılında kurulan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin beklenmedik bir çıkış yakalaması kitle partilerinde şok etkisi yarattı. Seçimlere ilişkin resmi olmayan ilk sonuçlara göre, AfD "süper seçim" olarak da anılan seçimlerde her üç eyalette de iki haneli oy oranlarına ulaştı.

Saksonya-Anhalt'ta beklenmedik başarı

AfD özellikle Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimden büyük başarıyla çıktı. Eyalette Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 29,8, Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 24,3, Sol Parti ise yüzde 16,2 oranında oy aldı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) burada ilk sıradaki yerini korusa da CDU ve SPD koalisyonu çoğunluğu kaybetmiş durumda.

Baden-Württemberg'de Yeşiller'in zaferi

Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller seçimden en güçlü parti olarak çıktı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Yeşiller yüzde 30,3, CDU yüzde 27,0, AfD yüzde 15,1 ve SPD yüzde 12,7 oranında oy aldı. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) de en büyük oy kaybını burada kaydetti. Yeşiller'in eyaletin en güçlü partisi olarak bilinen CDU'yu geride bırakarak zafer elde etmesi 'tarihi bir seçim sonucu' olarak nitelendirildi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 36,4 oyla ilk parti olurken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) 31,8, Almanya İçin Alternatif (AfD) ise yüzde 12,4 oranında oy aldı.

CSU tepkili

Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarının ardından CDU'nun Bavyera tabanlı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, CDU'nun mülteci politikasında değişiklik yapmasını talep etti. CSU Genel Sekreteri Anderas Scheuer, seçim sonuçlarını tereddütlü mülteci politikası ile ilişkilendirerek, "Sığınmacı krizinin çözülmesine büyük hasret duyuluyor" dedi. Bavyera eyaletinde kamuoyu yoklamalarına göre, AfD'nin oy oranının yüzde 10'un altında olduğunu kaydeden Scheuer, CSU'nun bu nedenle kendi çizgisini koruyacağını ifade etti. CDU ile CDU arasında ipler, CSU'nun ülkeye kabul edilen sığınmacı sayısına üst sınır konulmasını talep etmesi nedeniyle gerilmişti.

SPD: Seçim sonuçları bir dönemeç

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise AfD'nin başarısını bir 'dönemeç' olarak nitelendirdi. Siyasi bakımdan demokratik orta sınıfın zayıfladığını ifade eden Gabriel, SPD'nin "Almanya'da orta sınıfın desteğini kazanmak yönündeki mücadelesini kararlılıkla yürüteceğini" söyledi. Gabriel, hürriyet ve dayanışmadan yana olan herkesi partisine destek vermeye çağırdı ve AfD'nin ülkeye istikrar getirmeyeceğini söyledi. Gabriel, Rheinland-Pfalz eyaletinde Malu Dreyer liderliğindeki SPD'nin seçim galibiyetini ise tebrik etti ve bu eyalet ile Baden-Württemberg'de CDU'nun cezalandırıldığına dikkat çekti.

Seçim sonuçları ne anlama geliyor?

Üç eyalette de sağ popülist AfD'nin eyalet meclisine girmiş olmasının, koalisyon görüşmelerinin zorlu geçmesine neden olacağına dikkat çekiliyor. Özellikle Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin CDU'nun arkasından yüzde 24 oy ile ikinci parti konumuna yükselmesinin iktidardaki kırmız-siyah (CDU-SPD) koalisyonunun hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamayacağına yol açtığı belirtiliyor.

Baden-Württemberg'de ise yeşil-kırmızı (Yeşiller ve SPD) koalisyonu çoğunluğu kaybetmiş durumda. Rheinland-Pfalz'da büyük koalisyon (SPD-CDU) veya SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna ihtimal veriliyor.