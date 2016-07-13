Sağ popülist AfD oy kaybediyor



Popülist ve yabancı karşıtı söylemlerle eyalet seçimlerinde başarılı olan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi seçmenin gözünden düşüyor. Partinin Baden-Württemberg eyalet parlamentosundaki grubunun bölünmesi ve parti zirvesindeki iktidar mücadelesi AfD'ye puan kaybettirdi. ‘Stern-RTL'nin seçmen eğilimi araştırmasına göre, AfD'nin tahmini oy oranı yüzde 8 ile yılın en düşük oranına geriledi. Anket sonuçları Hristiyan Birlik partilerinin bir puanlık artışla yüzde 36'lık oy oranına ulaştığını, Sosyal Demokrat Parti'nin ise oy oranını 2 puan arttırarak yüzde 23'e çıkardığını gösteriyor.

AfD'nin oy oranı geçen hafta yüzde 9'dan yüzde 7'ye kadar düşmüştü. Forsa kamuoyu araştırma şirketinin geçen haftayı kapsayan anketi 2.503 seçmenden alınan yanıtlarla hazırlandı.

AfD'nin Baden-Württemberg eyalet meclisindeki grubu eyalet milletvekili Wolfgang Gedeon'un Yahudi karşıtı sözleri yüzünden bölünmüş, Gedeon'un gruptan ihraç edilememesi üzerine grup ve parti genel başkanı Jörg Meuthen 12 eyalet milletvekili ile birlikte meclis grubundan ayrılmıştı. Wolfgang Gedeon daha sonra kendi isteğiyle meclis grubundan ayrıldığını açıklamıştı. Parti eş başkanı Frauke Petry'nin Baden Württemberg'deki anlaşmazlığa müdahale etmesi Meuthen ile arasındaki iktidar mücadelesinde tansiyonun daha da artmasına yol açmıştı.

Sosyal Demokratlara yaradı

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın başkanı Manfred Güllner AfD'nin puan kaybetmesinin Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'ye yaradığını ve popülistlere sırt çeviren seçmenlerin Sosyal Demokrat Parti'ye yöneldiğini söyledi. Güllner iki kitle partisinin Almanya ve Avrupa'daki sorunlarla baş etmedeki özgüveninin arttığına işaret etti.

Son ankete göre, Yeşiller partisinin oy oranı bir puanlık düşüşle yüzde 12'ye indi. Sol Parti de bir puan kaybederek yüzde 9'luk oy oranına geriledi. Hür Demokrat Parti'nin yüzde 6 olan tahmini oy oranı son kamuoyu araştırmasından bu yana değişmedi.