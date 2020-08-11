AKP MYK'sında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için verilen Hırvatistan örneğini Zenska Soba anlattı

Sözleşme, cinsel şiddetin bildirilmesine kanunlar ve uygulamalar bakımından daha iyi çerçeve çizilmesine katkıda bulunan kapsamlı bir belge. İlk kez cinsel şiddeti tanımakta, cinsel şiddetin ve biçimlerinin sağlam bir tanımını yapmaktadır. Cinsel şiddet sorununu yeterince kavrayamayan failin ve sistemin sorumluluğunu vurguluyor. Cinsel şiddet travmasıyla mücadelede, mağdurlara uzmanlaşmış hizmetlerle yeterli destek verilmesini istiyor, mevcut hizmetlerin arttırılmasını öneriyor. Bu hizmetleri hukuk danışmanlığı, psiko-sosyal destek, psikoterapi, tıbbi konsültasyon ve muayeneler olarak sıralayabiliriz.''