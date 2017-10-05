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Dünya

Sağ eli 35, sol eli 14 yaşında

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Dünyaca ünlü Çinli pianist Lang Lang, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Carneige Hall’un yıllık galasında sol elindeki sakatlık sebebiyle 14 yaşında genç bir piyanistin sol elini ödünç alıyor olacak

05 Ekim 2017 13:49

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Dünyaca ünlü Çinli pianist Lang Lang, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Carneige Hall’un yıllık galasında sol elindeki sakatlık sebebiyle 14 yaşında genç bir piyanistin sol elini ödünç alıyor olacak.
Müzik dünyasının en tanınmış klasik müzik sanatçılarından olan Lang Lang saygın New York konser salonunun yeni sezonunu George Gershwin’in klasik eseri Rhapsody in Blue ile açıyor olacak. Sanatçının birkaç ay boyunca konserlerini iptal etmesine neden olan sakatlığı sebebiyle Cargneige Hall sezon açılışında Lang Lang’a müzisyenin kendisinin finansman desteğiyle burslu konservatuar eğitimi alan 14 yaşındaki ABD’li pianist Maxim Lando eşlik edecek ve Lang Lang’ın piyanodaki sol eli olacak . Lando daha önce de 76 yaşındaki jazz sanatçısı Chick Corea’ya piyanoda eşlik etmişti.

 

(Fotoğraflı)

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