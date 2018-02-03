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Safranbolu'da tarihi 2 ev kül oldu

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2'şer katlı tarihi 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

03 Şubat 2018 04:35

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde 2\'şer katlı tarihi 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın gece saatlerinde, Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak\'ta bulunan cami imamı Abid Ulu\'nun oturduğu tarihi 2 katlı ahşap evde çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Alevleri fark ederek dışarıya çıkan Abid Ulu, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye, dar sokaklar ve hatalı araç parkları nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın\'a ait 2 katlı tarihi eve de sıçradı. Çevredeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları da yüksek yerlere çıkıp söndürme çalışmalarını takip etti. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki ev de kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, \'\'Can kaybı olmaması sevindirici. Safranbolu\'nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü\'\' dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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