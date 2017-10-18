Safranbolu'da safran hasadı başladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektöründe farklı özellikleri kullanılan, kilosu 25 bin TL\'den satılan safran bitkisinin hasadına başlandı.

İlçede bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. Ağustos ve Eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadına başlandı. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik Köyü\'nde 3 yıl önce safran üretimine başlayan İsmail Yılmaz, Ağustos ayında ekimini yaptığı safranı tarladan toplamaya başladıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

\"\'Havaların iyi gitmesiyle beraber inşallah 6-7 kilogram kadar ürün bekliyorum. Güneşli havayı seviyor. Çiçeklenme döneminde yağmur olmaması gerekiyor. Şu anda yağmur gözükmüyor. Çok iyi olacak inşallah. Geçtiğimiz sezon safranın kilosu 25 bin TL\'ydi. Yeni sezonda fiyat henüz belli değil. Bu ürünün rekoltesine de bağlı biraz. Talebe de bağlı tabii. Muhetemelen 25 bin TL ya da 30 bin TL olur. Safran, ilçemizde genelde şekerlemelerde, pilavlarda, çorbalarda, et yemeklerinde kullanılıyor. En çok da çay olarak içiliyor. Hücre yenileyici ve sakinleştirici özelliği var. Onun için çay içiminde çok daha fazla kullanılıyor. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılıyor. 1 gram safran ise yaklaşık 250 adet çiçekten elde edilir.\'\'

Safran, süsengiller familyasından olup sonbaharda çiçek açan, 20-30 santim boyunda, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden çıkarılan bir baharattır. Safran bitkisi yaprakları şerit seklinde, mor çiçekleri üç tepecikten oluşur. Genellikle gıda boyası ve tat verici olarak kullanılmaktadır.



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