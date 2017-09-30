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Kültür-Sanat

Safranbolu'da 'En iyi restore edilen ev'e plaket

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu İlçesi’nde düzenlenen, '18'inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Babahan Konakları'na onur ödül

30 Eylül 2017 22:02

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu İlçesi’nde düzenlenen, \'18\'inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçilen Babahan Konakları\'na onur ödülü plaketi törenle çakıldı.
Babasulatan Mahallesi\'nde 5 yıl önce resterasyonuna başlanılan ve 3 yılda tamamlanarak butik otel olarak kullanılan Cengiz Aydın\'a ait 150 yıllık tarihi Babahan Konakları, festival etkinlikleri kapsamında en iyi restore edilen ev seçildi. Yan yana bulunan 2 evden oluşan konakların önündeki plaket çakma töreni düzenlendi. Törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye başkanı Fatih Ürkmezer şunları söyledi:
\'\'İnsanların içerisinde beraber yaşadığı, böyle tarihi evlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında elbette ki o evin sahibiplerinin çok büyük payı vardır. Ömrünü taş ustalığına, ahşap ustalığına, yani bu işe adamış insanlarımızın gelecek kuşaklara böyle bir şey kattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Diğer restore edilmeyi bekleyen bütün konaklara bu çalışma inşallah örnek olur.\'\'
Ürkmezer, konuşmasının ardından \'En iyi restore edilen ev\' plaketini tarihi konağın duvarına çaktı.

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