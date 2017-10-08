Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak kül oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde yaklaşık 150 yıllık tarihi 2 katlı ahşap konak çıkan yangında kül oldu.

Atatürk Mahallesi Taşminare Sokağı\'nda bulunan Selahattin Yılmaz\'a ait 2 katlı tarihi Değirmencioğlu Konağı\'nda bugün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İçeride kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Gelişigüzel park edilen araçlar nedeniyle ekipler, zaman zaman müdahalede zorlandı. Polis, anons yaparak sürücülerden araçlarını kaldırmasını istedi. Bu sırada toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla yangını görüntülerken bazıları da sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap konak kullanılmaz hale geldi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer de mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Ürkmezer, yangının diğer binalara sıçramadan söndürüldüğünü, konağın ahşap olmasının yangını hızlandırdığını ve bunun dezavantajını yaşadıklarını, ancak can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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